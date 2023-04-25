Hataylı Vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun Seçim Kampanyasına 100 Lira Bağışladı: "Ak Partili Olduk da Ne Oldu?"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Burdur mitingini izleyen Yaşar Açlan, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasına 100 lira bağış yaptı. Açlan, banka dekontunun açıklama bölümüne ise “AK Parti üyesi Hataylı Yaşar Açlan” yazdırdı. Açlan, “Milliyetçi olduk, AK Partili olduk ne oldu? Dinci olduk ne oldu? Hiçbir şey olmadı” dedi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Burdur mitingini izleyen Yaşar Açlan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasına 100 lira bağış yaptı. Açlan, banka dekontunun açıklama bölümüne ise "Ak Parti üyesi Hataylı Yaşar Açlan" yazdırdı. Açlan, "Milliyetçi olduk, AK Partili olduk ne oldu? Dinci olduk ne oldu? Hiçbir şey olmadı" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Burdur'daki mitingine katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Hatay'dan gelen Yaşar Açlan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasına 100 TL bağış yaptı. Açlan'ın gösterdiği banka dekontunun açıklama bölümünde "Ak Parti üyesi Hataylı Yaşar Açlan" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü. Açlan, eskiden MHP'li olduğunu ve daha sonra AKP'ye oy verdiğini aktararak, ekonomik koşullar nedeniyle bu seçimde CHP'yi destekleyeceğini şöyle anlattı:

"Emekli olduğumda 15 çeyrek alıyorduk, şimdi 9 bin 400 lira alıyorum. Böyle bir şey olur mu? Temelim benim ülkücüdür… AK Parti üyesiydim. Gençliğim MHP. Ama şimdi CHP'liyiz bundan sonra. AK Parti'den ayrılmadım, üyesiyim daha."

"HAYAT KALMADI"

Hayat kalmadı. 1 kilo domates olmuş 30 lira. Ne yapalım? Ben fakir bir ailenin çocuğum. Emekli olduğumda 2014'te 15 çeyrek alıyorduk. Şimdi 9 milyon 500 bin lira (9 bin 500 lira) para alıyoruz. Ne bu? Milliyetçi olduk, AK Partili olduk ne oldu? Dinci olduk ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Onun için CHP'ye oy vereceğiz. İnşallah devlete millete hayırlı olur.

Barışmak zorundayız. Türk, Alevi, Kürt. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak, herkes barışacak. Kavga ve gürültü bitti. Yaşımız 58, emekliyim Orman İşletme Müdürlüğü'nden. Hatay Yayladağlı'yım. Türkmen'im ve Türk'üm. Sen Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye ayırırsan bu Türkiye yürümez böyle."

Açlan, Kılıçdaroğlu'nun insanları ayırmadığını ve barıştırdığını dile getirerek, "CHP'ye de bir daha böyle bir adam gelmez" dedi.

"HDP'YE OY VERİYORDU; ŞİMDİ CHP'YE VERECEK"

HDP'ye oy verdiğini ve bu seçimde CHP'ye oy vereceğini açıklayan başka bir yurttaş da Türkiye'nin gidişatından memnun olmadığını ifade ederek, "Değişim şart. Ben HDP'liyim. Bir şekilde bu ülkenin feraha kavuşması lazım. 20 yıldır bu ülke yönetiliyor. Memnun değiliz. Bir arabayı 20 sene süremezsin, arabanın değişmesi lazım. Her gün aynı yemeği yiyemezsin. Değişim şart. Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim" diye konuştu.

"DÖNEN DOLAPLAR ORTADA"

Genç bir yurttaş ise "Şimdiki iktidardan sıkıldığımız için bir yenilik olması gerektiğini düşünüyorum. Neden sıkıldık? Her şey ortada. Ekonomi, dönen dolapların ortada olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum. Kendi ülkemi bırakmak istemiyoruz, kendi ülkemi seviyorum. Bir insan için de gitmek istemiyorum" dedi.

"BİR ECEVİT'TE YENDİK, BİR DE YENERSEK BU SEFER"

"Bir Ecevit'te yendik, bir de yenersek bu sefer bunda yeneceğiz" diyen bir vatandaş da "Başka hep kaybettik" diye bu sefer seçimden umutlu olduklarını ifade etti. Yurttaş, "Verdiği sözleri yerine getirirse iyi olur. Getirmezse, bunun gibi her şeye muhtaç oluruz" diye seslendi. Yurttaş, "Soğanı 3-5 liraya bulamazken, şimdi 30 lira oldu. Emekli maaşıyla ne alacaksın?" diye vurguladı.

Yurttaşın eşi ise kendi soğanlarını yetiştirdiklerini aktararak, çocuklarının şehirde pahalıya soğan yemesine tepki gösterdi. Yurttaş, "Kendimiz köylüyüz de iyi, kötü yetiştiriyoruz. Çocuklarıma yanıyorum. Çocuklarım şehirde. Onlara üzülüyorum" dedi.

Emekli yurttaş ise 7 bin 500 lira emekli aylığı aldığını ve çalışmak zorunda kaldığını aktararak, bayramda torunlarına 50'şer lira verebildiğini söyledi. Yurttaş, torunlarının 50 liraya tepkisini "Ne yapsınlar, burun kıvırıyorlar" dedi.