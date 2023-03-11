HATAYLI İŞLETMECİSİ MERSİN'E GELEN DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Hataylı işletmeci, bölgeye gelen depremzedelere döner ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen afetin ardından Mersin'e gelen depremzedeler, turizm merkezlerinde konuk ediliyor. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde otel, apart ve konutlar kapılarını depremzedeler için açtı. Bölgede 15 yıldır işletmecilik yapan Hataylı Mithat Mansuroğlu da depremin ilk gününden itibaren otelinde depremzedeleri misafir ediyor. Mansuroğlu misafirlerin yemek ihtiyaçlarını da otelinin mutfağında kendi imkanları ile karşılıyor. Döner işletmeciliği de yapan Mansuroğlu, otelinin önünde kurduğu seyyar tezgahta 1200 depremzedeye, Antakya usulü dürüm ve ayran ikram etti.