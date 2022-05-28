Hataylı genç mucitlerin hedefi dünya şampiyonluğu - Haberler

HATAYLI genç mucitler, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey'de yaptıkları robot tasarım ve kodlamalarla 2 birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti. Aldıkları derecelerle 25 Kasım'da Estonya'da, düzenlenecek Robotex International organizasyonuna katılmaya hak kazanan genç mucitler, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan ve 7-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılan Robotex Turkey'de derece alan Hataylı genç mucitler, hedef yükseltti. Hatay'ın Defne ilçesinde özel merkezde robot tasarım ve kodlama eğitimi alan öğrenciler, 4 takım halinde 13 kişi olarak katıldıkları Robotex Turkey'de, 'Mikro Sumo' kategorisinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, 'Robo Explorer' kategorisinde de Türkiye birinciliğini elde etti. Estonya'da düzenlenecek Robotex International organizasyonu için hummalı bir çalışma yürüten gençler, oradan da dereceyle dönmek istiyor.

Black Storm takımında Robo Explorer kategorisi arkadaşlarıyla beraber Türkiye birinciliği elde eden 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Erkal da teknolojiyi çok sevdiğini ve robot tasarımlarını büyük bir keyifle yaptığını belirterek, dünya şampiyonasında da birincilik hedeflediklerini dile getirdi.