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Hataylı engelli depremzedenin akülü araba hayali dolandırıcı ile son buldu

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Hataylı engelli depremzedenin akülü araba hayali dolandırıcı ile son buldu Hatay'dan Antalya'ya yerleşen engelli depremzede Cemil Güzelmansur, internet üzerinden akülü araba sipariş etti.

Hataylı engelli depremzedenin akülü araba hayali dolandırıcı ile son buldu

ANTALYA - Hatay'dan Antalya'ya yerleşen engelli depremzede Cemil Güzelmansur, internet üzerinden akülü araba sipariş etti. Kısa süre içerisinde dolandırıldığını anlayan Güzelmansur'un imdadına, olayı şikayet etmek için gittiği karakolda polislerin yönlendirmesi üzerine Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay yetişti. Muhtar Ay, daha önce muhtarlığa bağışlanan akülü arabayı Cemil Güzelmansur'a hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki 6 Şubat depreminin ardından memleketi Hatay'dan Antalya'ya göç eden engelli Cemil Güzelmansur, internet üzerinden akülü araba sipariş etmek isterken, satıcı tarafından dolandırıldı. Parayı gönderdikten sonra satıcıdan dönüş alamayan Güzelmansur, çareyi polis merkezinde buldu. Yaşadığı üzücü olaydan sonra Yenikapı Polis Karakolu'na giden Cemil Güzelmansur'a, polis ekipleri yardımcı oldu. Olayı daha önce kendisinde akülü araba olduğunu bildiren Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay'a ileten polisler, muhtar ile engelli depremzedeyi bir araya getirdi. Muhtar Ay, muhtarlığa ait akülü arabayı Güzelmansur'a teslim ederek, bir nebze de olsa üzüntüsünün giderilmesini sağladı.

"7 bin TL istediler doymadılar, bir daha göndermemi istediler"

Yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Cemil Güzelmansur, "Depremden sonra kendi çabamla yaşamaya çalışıyorum. Akülü arabaya ihtiyacım vardı, internette gezinirken ihtiyacıma uygun bir araç gördüm, onu almak istedim, satıcıyla anlaştık. Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşıyormuş, bozuk arabam karşılığı 7 bin TL istedi. Bozuk arabamı yollayacaktım, ödeşmiş olacaktık. "Bu araba sana geldikten sonra kargoyla arabanı gönderirsin" dedi. Güvendim, inandım, kargoya verdiğine dair belgeler yolladı. Ben de parayı yolladım, parayı yolladıktan sonra muhasebecisi beni aradı. "İbanına yollarken açıklama yazmadığın için, banka parana bloke koydu" dedi. Böyle dediği zaman dolandırıcılık olduğunu anladım. "Bu parayı bana tekrar yollayacaksın ki, bloke kalksın ama ben sana gönderdiğin parayı geri yollayacağım" diye konuştu. 7 bin TL istediler doymadılar, bir daha göndermemi istediler. "Başka para yok ki göndereyim" dedim, "O zaman kargon durdurulur" dedi. Gönderi kodu ile kargonun durumuna baktım, meğer öyle bir kargo yokmuş, söyledikleri yalanmış. Bu şekilde paramı kaptırmış oldum" dedi.

"Amacım, bana yaptığını başkasına yapmasın"

17 Ekim Perşembe günü parayı gönderdikten sonra 19 Ekim tarihinde dolandırıldığını anlayan Cemil Güzelmansur, iki üç gün boyunca kendi çabasıyla satıcıya ulaşmaya çalıştığını fakat ulaşamayınca karakola gittiğini aktardı. Güzelmansur, "Beni engellemiş, hiçbir sonuç alamayacağımı anladım, Karakola gittim ve şikayette bulunmak istedim. Polis abiler beni Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ile tanıştırdı, o da bana zararımın karşılığı bindiğim akülü arabayı armağan etti. Amacım, bana yaptığını başkasına yapmasın, o yüzden ismini olayı bir şekilde duyurmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Bana iş verecek biri olursa ömür boyu duacı olurum"

7.7 büyüklüğündeki depremden önce yürüyebildiğini, deprem sırasında 9 saat enkaz altında kalması nedeniyle yürüyemez hale geldiğini açıklayan Cemil Güzelmansur, iş arayışı içinde de olduğunu belirtti. İki yıllık muhasebe bölümü mezunu olan Güzelmansur, şöyle devam etti: "Depremden önce zincir marketlerde, AVM'lerde ve otellerde çalışıyordum, iki tekerlekli bisikletle işe gidip geliyordum. Çalışkan bir insanım, çalışmayı seviyorum, hiçbir zaman engelim nedeniyle evde oturayım istemedim. Deprem sırasında 9 saat enkaz altında kaldım, kaslarım zayıf olduğu için üzerimde dolap kalınca sinir hücrelerim tamamen ölmüş, artık ayakta desteksiz duramıyorum, ya değnekle ya da birinin yardımıyla yürüyebiliyorum. Daha önce yürüyebiliyordum, kimseye bağımlı değildim. Depremde bu hale geldim. İki yıllık üniversite mezunuyum, muhasebe bölümünü bitirdim. Bu hale geldim. Akülü araba çok güzel, istediğim yere gidip geliyorum. Engelli olarak 3 bin gün primim var, emekli olabilmek için 4 bin gün çalışmak gerekiyormuş. Bin gün daha çalışıp, primimi tamamlamak istiyorum. En azından emekli maaşım olsun, bana iş verecek biri olursa ömür boyu duacı olurum."

"Üç çocuk sahibi gelinimiz vefat etti"

Cemil Güzelmansur'un annesi Bediha Güzelmansur ise yaşadıkları üzüntüyü şu şekilde dile getirdi: "Biz depremzedeyiz, Allah'ından bulsun. Böyle bir çocuğun hakkını yiyorlarsa, diyecek bir şey kalmamıştır. Depremde her şeyimizi kaybettik, ", evimiz arabamız eşyalarımız yok oldu."

"Böyle bir kardeşimizi bu şekilde dolandırmak, insanlık dışı"

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise Güzelmansur'un yaşadığı olayı kınayarak, şöyle konuştu: "Cemil, Yenikapı Karakolu'na gelince oradaki komiser beni aradı, durumu anlattı, üzüntüsünü bildirdi. Ben de buna sessiz kalmak istemedim, bizim de muhtarlığımıza ait akülü arabamız vardı. Cemil'in yanına gittim, ona hediye ettik. Böyle bir kardeşimizi bu şekilde dolandırmak, insanlık dışı."

Hataylı engelli depremzedenin akülü araba hayali dolandırıcı ile son buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Güncel

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