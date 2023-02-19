Hataylı depremzede: Taşlar gelmesin diye çocukları bahçeye fırlattım

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde depremde evleri yıkılan Bilge Demir (29), "Eşim ve kızım önce çıktılar. Ben de diğer kızım ve oğlumu alarak kaçarken çok sarsıntı olduğu için düştüm. Düşünce onlara taş gelmesin diye çocukları bahçeye fırlattım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki, 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedelerden bazıları Edirne'ye getirilip Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ve ekibi tarafından tedavileri sürdürülen yaralılar, yaşadıklarını anlattı.