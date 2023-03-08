Hataylı depremzede kadınlara karanfilli 8 Mart sürprizi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, Erzurum'un Palandöken Belediyesi ekiplerince çadır kentlerde yaşayan afetzede kadınlara karanfil verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye ekipleri çadır kentleri ziyaret ederek, depremzede kadınların günlerini kutlayıp karanfil takdiminde bulundu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kadını hayatın öncüsü olarak gördüklerini, bölgede asrın felaketiyle sarsılan ailelerin kadınların özverileri ve dirayetleriyle yaşama tutunduklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "başsağlığı" dileğinde bulunan Sunar, "Acımız tarifsiz. Kayıpları geri getirmemiz mümkün olmasa da, yaralarımızı dayanışma içinde sarıyoruz. Palandöken Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar bölgede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Moral ekiplerimiz sürekli sahada. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, deprem bölgesindeki kadınlarımızın gününü kutluyor, moral vermeye çalışıyoruz. Rabbim bu felaketin tekrarından asil milletimizi, tüm insanlığı korusun." dedi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Sunar, başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.