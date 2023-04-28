Hataylı çiçekçilerin zorlu mesaisi: Artık sadece mezarlığa giden çiçekleri satıyoruz

HATAY'da iş başı yapan çiçekçiler, depremzedelerin, yakınlarının kabirlerine dikmek için çiçek aldıklarını söyledi. 20 yıldır Antakya'da çiçekçilik yapan Kadir Çaçan, "Eskiden sevgililer gününde, doğum günlerinde ya da mutlu zamanlarda çiçek satıyorduk. Depremin ardından ne yazık ki sadece mezarlıklara giden çiçekleri satıyoruz" dedi.

Hatay'daki esnaf iş yerlerini açmaya başladı. İlçedeki çiçekçiler de işlerinin başına döndü. Felakette binlerce yakınını kaybeden Hataylılar, onların kabirlerine dikmek için çiçek satın almaya geliyor.

Kaybettiği yakınlarının kabirlerine dikmek için çiçek almaya gelen Erol Saraçoğlu (63) ise "Acı ve buruk hissediyoruz. Bunu ancak yaşayan bilir. Burası artık sözün bittiği yer" dedi.