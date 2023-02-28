Hataylı afetzede ikinci deprem sonrasında sokağındaki yıkımı görüntüledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sırasına evlerinin kapısı açılmayan ve komşularının dairesinin yıkılan duvarından ailesiyle dışarı çıkan Şenol Arslan, sokaklarındaki yıkımı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Kuryelik yapan Arslan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme, eşi Eylem Arslan ve biri otizmli 3 çocuğuyla Atatürk Mahallesi Mahmut Kemal Sokak'ta bulunan Nedime Arslan Apartmanı'ndaki dairelerinde yakalandı.

Sarsıntıda binanın hasar görmesi nedeniyle üçüncü kattaki evlerinin dış kapısı açılmayan Arslan ailesi, bu sırada komşularının evinin yıkılan duvarına yöneldi. Arslan engelli çocuğunu sırtına alarak, diğer çocukları ise anneleri kucaklayarak dışarıya çıkardı.

Şenol Arslan, 6 Şubat'ta Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremden birkaç saat sonra cep telefonunun kamerasıyla sokaklarının ve evlerinin durumunu görüntüledi.

Depremlerin neden olduğu tahribatın boyutunun gözler önüne serildiği kayıtta, gördüklerine inanmakta güçlük çeken Arslan'ın sokak boyunca ilerlemesi yer alıyor. Görüntülerde sokaktaki birçok bina ve aracın hasar gördüğü dikkati çekiyor.

Arslan, daha sonra eşiyle bazı eşyalarını almak için girdikleri evlerinin ve apartmanlarının durumunu da görüntüledi. Videoda binadaki bazı duvarların yıkıldığı, bazılarında da büyük çatlaklar oluştuğu görülüyor.

Bodrum'a tahliye edildiler

Arslan ailesi, AFAD'ın koordinasyonuyla Muğla'nın Bodrum ilçesi Bardakçı Koyu'ndaki bir otele yerleştirildi.

Şenol Arslan, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını, eşi ve çocuklarıyla büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Apartmanın tamamen yıkılmadığını ancak harabeye döndüğünü belirten Arslan, "Depremde korku dolu anlar yaşadık, kabus gibiydi. Hepimiz şoka girdik ama otizmli çocuğumuz bizden daha fazla korktu. Yaşadığımız şoku atlatamadık. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen hala rüyalarıma giriyor. Hala o anları yaşıyorum." dedi.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

Şenol Arslan, depremden sonra 2-3 gün dışarıda kaldıklarını, daha sonra kendi imkanlarıyla Adana'ya gittiklerini ifade etti.

Ardından AFAD'ın Bodrum'a tahliyelerini gerçekleştirdiğini belirten Arslan, "Hatay'daki kendi evimizdi. Yine aynı bölgede geçtiğimiz günlerde bir deprem daha oldu. Orası şu anda riskli bir bölge. Evimiz kalmadığı için buraya geldik. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. AFAD'dan da yardımlarımızı aldık, ihtiyaçlarımız da karşılanıyor." diye konuştu.

Eylem Arslan da depremin şokunu ve korkusunu üzerlerinden atamadıklarını dile getirdi.

Hatay'da büyük bir depremin daha yaşandığını hatırlatan Arslan, akıllarının geride kalan akrabaları ve arkadaşlarında olduğunu kaydetti.

Arslan, "Devletimiz bizi buraya yönlendirdi. Otelde çalışanlar ve herkes bizi çok iyi karşılıyor ve ağırlıyor. Hala yatak sallansa deprem olacağını zannedip panikliyoruz." ifadelerini kullandı.