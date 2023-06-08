Hataylı Afetzede Esnaf ve Sanatçılar Mersin'de Dayanışma Standı Açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki afetzede esnaf, zanaatkar ve sanatçılar Mersin'in Yenişehir ilçesinde dayanışma standı açtı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Hataylı esnaf ve sanatçılar yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve sanatsal çalışmalar sergiledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de programda yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki afetzede esnaf, zanaatkar ve sanatçılar Mersin'in Yenişehir ilçesinde dayanışma standı açtı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye tarafından Yenişehir Etkinlik Alanı'nda "Hatay Esnafları ve Sanatçılarıyla Dayanışma Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki esnaf, zanaatkar ve sanatçılar stant açtı.

Açılan stantlarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve sanatsal çalışmalar yer aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, programın açılışında, Hataylı esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Vatandaşları stantları gezmeye davet eden Pehlivan, "İnşallah yıkılan evler ve iş yerleri yeniden yapılacak. Hayat yeniden yeşerecek. Bu süreçte birbirimize destek olmak zorundayız. Paylaşma anlayışını yaşayan ve yaşatan bir ülkeyiz. Biz Mersin olarak Hatay'ın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yaraları birlikte saracaklarını kaydetti.

Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Teksöz de Mersin Valiliğine ve Yenişehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programa, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, esnaf ve sanatçılar katıldı.

Etkinlik, 11 Haziran'a kadar devam edecek.