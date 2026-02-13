Haberler

Hatay ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali nedeniyle vatandaşları uyardı.

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine dek süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak

Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak