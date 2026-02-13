Hatay ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali nedeniyle vatandaşları uyardı.
Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine dek süreceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel