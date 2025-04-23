Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş
Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kaleme bakın

Hatay ve Mersin'de Sahte Piyango Bileti Operasyonu: 10 Gözaltı

Hatay ve Mersin'de Sahte Piyango Bileti Operasyonu: 10 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları öne sürülen 10 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte bilet ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti satışı yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşları A.K. ile G.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 7 bin 355 sahte piyango bileti, ?19 tombala kartı, 2 milyon 300 bin lira değerinde yabancı para, ?9 satılmış biletlere ait koçan, ?2 bilet afişi ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla 105 milyon 74 bin 773 lira para transferleri yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.