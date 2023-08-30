Hatay ve Adana için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu. Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'e kadar Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde (Yumurtalık ve Karataş) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.