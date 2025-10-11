Haberler

Hatay ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Tutuklama

Hatay ve Adana'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 5 yabancı uyruklu yakalandı, önemli miktarda para ve malzeme ele geçirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 103 bin 500 lira, 605 dolar ve dürbün ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
