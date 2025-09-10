Hatay Valisi, Tarihi Yapılardaki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve restorasyonu süren tarihi valilik binası, konutu ile Meclis binasında incelemelerde bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği yapılarda inceleme gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, incelemeleri sırasında çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi öneme sahip değerli yapıların aslına uygun şekilde yeniden kente kazandırılacağını kaydetti.

Kışlasaray Mahallesi'ndeki tarihi valilik binası, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki valilik konutu ve General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan yapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almıştı.