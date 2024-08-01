Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ Konutlarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.