Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ Konutlarını İnceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde yapılan deprem konutlarının inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, tamamlanan örnek daireyi de gezdi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.