Hatay Valisi Mustafa Masatlı İstifa Haberlerini Yalanladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

???????Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.

Masatlı, "Bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğim haberleri yayınlanmıştır. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hatay'ımıza 6 Şubat'tan itibaren olduğu gibi bugün de hizmet etmek için fedakarca görevimin başındayım." ifadesini kullandı.