Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilerle buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Masatlı, Defne ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kent genelinde yapılan çalışmaları anlatan Masatlı, deprem konutlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Programa kurum müdürleri ve cemiyet başkanları da katıldı.