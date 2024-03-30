Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan seçim öncesi açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Masatlı, mesajında, demokratik bir sürecin en temel unsurlarından biri olan seçimlerin, toplumun kolektif iradesini ifade etmenin en önemli ve vazgeçilemez bir aracı olduğunu, bu iradenin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtılmasının demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirtti.

Seçim sürecinin sağlıklı işlemesi ve sonuçlarının meşru kabul edilmesi için güvenli bir ortamın sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu aktaran Masatlı, "Bu bakımdan valiliğimiz koordinesinde tüm güvenlik güçlerimiz, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerimizin, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi için her türlü tedbiri alarak tüm hazırlıklarını tamamlamış ve bu hazırlıklar doğrultusunda titizlikle çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hatay'da 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 vatandaşın oy kullanacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Seçim günü 5 bin 121 polis ve 3 bin 303 jandarma olmak üzere 8 bin 424 güvenlik personeli sahada görev yapacaktır. Seçim güvenliği kapsamında sandıkların kurulumundan vatandaşlarımızın oy kullanmak üzere sevkiyatına, sağlık tedbirlerinden enerji ve haberleşme kaynaklarının tedbirlerine kadar bütün planlamalar yapılmıştır. Aldığımız tüm bu önlemler, siz değerli vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla sandığa gitmesini, hür iradesiyle demokratik tercihini kullanabilmesini sağlamak içindir. Müsterih olunuz. Bu çabalarımıza, siz değerli vatandaşlarımızın desteği de seçimlerin ilimizde adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır."

Masatlı, seçimlerin Hatay'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.