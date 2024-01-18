Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Masatlı, İskenderun'daki makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Masatlı, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor" kategorisinde David Alvaro'nun çektiği " Gazze'ye destek" fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Masatlı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihini Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Vali Masatlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına her yıl katıldığını, 2023'ün dünya ve ülke için çok zor geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Başta 6 Şubat depremleri olmak üzere 2023'te yaşanan acılara dikkati çeken Masatlı, şöyle devam etti:

"6 Şubat ve devamında Hatay başta olmak üzere ülkemizin 11 ilinde deprem oldu. Büyük bir afet yaşadı ve o afetin acılarını yaşıyoruz. Tabii bununla ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere devletimizin bütün kurumları cansiparane bir şekilde seferberlik ruhuyla çalışıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bölgeye hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biraz önce ilimizin 6 Şubat'ın hemen sonrasındaki fotoğraflarını görünce gerçekten duygulandım. Diğer yandan tabii İsrail'in yapmış olduğu bir vahşet var. Oradaki sivil, masum insanlara, çocuklara, kadın-kız demeden ve her tür şiddeti, her tür silahlı unsuru kullanarak, dünyada yasak olan bütün teknikleri kullanarak bir katliam yapıyor. Bu da bizi hem bir Türk hem bir Müslüman olarak derinden etkiliyor. O fotoğrafları da görünce ayrıca duygulandım."

Masatlı, bu olayların fotoğraflandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Böylece tüm insanlığın yaşananları şimdi ve bundan sonra da görmesi gerektiğine işaret eden Masatlı, "Dolayısıyla bir gün dönemler, tarihler yargılanırken veya tarihlerle ilgili bir değerlendirme yapılırken muhakkak bu fotoğraflar, bu seçkiler her zaman bir kanıt olarak bir köşede duracaktır. Bu fotoğrafları çeken başta cansiparane çalışan Anadolu Ajansımızın dahil diğer bütün bu işe gönül vermiş, bu işi yapan fotoğrafçılarımıza, habercilerimize buradan teşekkür ederim." diye konuştu.