Hatay Valisi, Muhtarlarla Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Hatay Valisi, Muhtarlarla Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta ile bir araya gelerek muhtarların görüş ve önerilerini dinledi. Vali Masatlı, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polisevinde gerçekleştirilen görüşmede Vali Masatlı, heyetin görüş ve önerilerini dinledi.

Masatlı, kentte muhtarlarla dayanışma içerisinde çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ziyarette Delibalta'nın yanı sıra Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Turan Süme, Güneydoğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran ve Hatay'daki 15 ilçenin muhtar dernekleri başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
