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Hatay Valisi Masatlı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hatay Valisi Masatlı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Vali, oylama sonrasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti ve emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Masatlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Masatlı, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesini seçen Masatlı, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1", "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Vali Masatlı, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Emeği geçen AA çalışanlarını tebrik eden Masatlı, "Seçmekte zorlandık ama tabii ki burada bir fotoğrafı beğenmemiz gerekiyordu. Ben de kendi zihnimde, dünyamda bu sene hangi fotoğraflar daha ilgi çekiyor veya ilgi çekmiş bir değerlendirme yaparak tercihlerimi yaptım, hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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