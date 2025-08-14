Hatay Valisi Masatlı, Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

VALİ MASATLI YANGIN BÖLGESİNDE

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını takip etmek için Hassa ilçesindeki yangın bölgesine geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı yapıldı. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yangının bulunduğu alana intikal etti. Şu an itibarıyla bölgede 173 araç ve 470 personelle müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde, bölgede bulunan boş konteynerlere yerleştirme imkanı da sağlanıyor. Rüzgar açısından şu an için önemli bir risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangının seyriyle ilgili öngörüler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Araç ve personel planlaması da bu doğrultuda yapılıyor. İnşallah önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor."