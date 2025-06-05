Hatay Valisi Masatlı, Uzun Çarşı'da Esnafla Bayramlaştı

Hatay Valisi Masatlı, Uzun Çarşı'da Esnafla Bayramlaştı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı'nda tarihi Uzun Çarşı esnafı ile bir araya gelerek, bayramların önemine vurgu yaptı. Depremin ardından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Masatlı, Uzun Çarşı'nın modern yapılarla donatılacağını ve esnafın yeni çalışma alanlarına taşınacağını açıkladı.

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bayramlaştı. Masatlı, "Bir sonraki bayramda, hem tarihi dokunun korunduğu hem de modern yapılarla donatılmış bir Uzun Çarşı'da esnafımızın ticaretini sürdüreceği bir ortamı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle, kentin kalbi olarak nitelendirilen Uzun Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bayramların kardeşliğin, dayanışmanın ve insanların kucaklaşmasının müstesna günleri olduğunu vurgulayan Masatlı, kentte bayramların farklı ve anlamlı geçtiğine dikkat çekti.

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine de değinen Masatlı, "Asrın felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 7 gün 24 saat esasına dayalı bir seferberlik ruhuyla, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Uzun Çarşı'da da bu kapsamda çok sayıda restorasyon ve yeniden yapım çalışması başlattık. Restorasyon çalışmaları Kuyumcular Çarşısı, Kurşunlu Han ve bölgedeki camilerde yoğun şekilde sürüyor . Ayrıca, sonradan çarşıya eklenen kısımlarla ilgili de yoğun bir planlama yürütülüyor. Çarşıda faaliyet gösteren 86 ayakkabıcı esnafı prefabrik iş yerlerine taşındı. 104 konfeksiyon esnafı için de prefabrik alan oluşturuldu. Yaklaşık 320 esnafımızı da Uzun Çarşı'nın yan tarafında oluşturduğumuz, 350 bağımsız bölümden oluşan prefabrik çarşıya bayramdan sonra taşımayı planlıyoruz. Temennimiz, bu bayramın Uzun Çarşı'daki son geçici bayram olması. Bir sonraki bayramda, hem tarihi dokunun korunduğu hem de modern yapılarla donatılmış bir Uzun Çarşı'da esnafımızın ticaretini sürdüreceği bir ortamı hep birlikte göreceğiz. Hatay'ı dünyanın en büyük şantiyesine dönüştürdük. İnşallah, burası gelecekte dünyanın en güzel şehirlerinden biri olacak" diye konuştu.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ/Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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