Hatay Valisi Masatlı, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Hatay Valisi Masatlı, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi valilik binası ve konutunun restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Masatlı, yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi için titiz çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antakya ilçesindeki tarihi valilik binası ile tarihi valilik konutunun restorasyonu devam ediyor.

Restorasyonu süren yapıların şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi kimlikleriyle kentin hafızasında özel bir yere sahip olan valilik konutu ve valilik binasının, aslına uygun şekilde restore edilerek kente yeniden kazandırılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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