Hatay Valisi Masatlı, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentteki yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Antakya çevre yolunda yapımı süren Kuzeytepe Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Vali Masatlı, buradaki ve kentin farklı noktalarındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemenin ardından gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'ı her yanı ve yönüyle derinden etkilediğini söyledi.

Depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığını anlatan Masatlı, afetin ardından kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve riyasetinde asırların ihya, inşa ve imarını yürüttüklerini dile getirdi.

Vali Masatlı, çalışmalarının seferberlik ruhuyla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yeni yerleşim yerleri sosyal hayatın devamını sağlamak açısından birçok yeni şeyin inşası gerekliliğini de beraberinde getirdi. Bu gerekliliklerin başında da tabii ki ulaşım gelmektedir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde bölgemizde yürütülen dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde hayata geçirdiğimiz 'Afette Hatay Modeli' kapsamında yeni yollarımızın inşasına tüm hızıyla başlandı. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleri ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda birçok projemiz eş zamanlı olarak devam etmektedir."

Masatlı, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla kentte trafik akışının rahatlayacağını, daha konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan depremlerden etkilenen Hatay'da, Topboğazı-Antakya yolu, Ekinci Mahallesi, Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı ve Samandağ yolunda ekiplerin çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Hatay'da ekiplerin, Topboğazı-Antakya yolunda iki köprülü kavşak ile Ekinci Mahallesi'nde farklı seviyeli kavşak, Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı yapımları ve Samandağ yolundaki çalışmaları da sürüyor.