Hatay Valisi Masatlı Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Valiliğin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Masatlı, Saraycık, Aksaray, Emek, Esenlik ve Bedevi mahallelerini ziyaret etti.

Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 5 bin 248 konut ve 518 dükkan inşa edilen alanları gezdi.

Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.