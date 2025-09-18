Haberler

Hatay Valisi Masatlı, Deprem Sonrası Konut ve Restorasyon Çalışmalarını Açıkladı

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen konut yapım, yol ve sağlık hizmetleri gibi çalışmaları basın toplantısında duyurdu. Aralık ayına kadar hak sahiplerine evlerin teslim edilmesi hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Masatlı, bir otelde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente konut yapımlarından yol ve sağlık hizmetlerine kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hatay'da şu ana kadar 86 bin 754 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini belirten Masatlı, aralık ayına kadar tüm hak sahiplerine evlerini vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Masatlı, tarihi yapıların restorasyonunun yanında Asi Nehri'nin modern şekilde ıslah çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Şehirdeki konteyner kentlerle ilgili de bilgi veren Masatlı, depremlerin ardından kurulan 207 konteyner kentte 220 bine yakın kişinin yaşadığını belirtti.

Konteynerlerin hak sahipleri evlerine yerleştikçe boşaltıldığını dile getiren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Şehrimiz bir konteyner kenti olamaz. Hak sahibi olup kurası çekilip evi çıkanları konteyner kentlerden çıkarıyoruz. Bazı vatandaşlarımız elektrik, su, internet ve temizliğin ücretsiz olması nedeniyle konteynerlerinden ayrılmak istemiyor. Biz burayı tarihi dokusuna uygun bir modern şehir yapacağız. Şehrimizin depremlerde az hasar alan yerlerinden başlayarak konteyner kentlerimizi azaltacağız. Açta ve açıkta kalacak hiçbir vatandaşımızı konteyner kentten çıkartmayız tabii ki bunun bir miadı var."

Masatlı, hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesinin ardından kiracılar için de sosyal konut projesinin başlatılacağını ifade etti.

Konuşmasının ardından Vali Masatlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
