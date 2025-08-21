Hatay Valisi Masatlı'dan Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Üzümdalı Kadın Kooperatifine yaptığı ziyarette kadın girişimcilerin ürünlerini inceledi. Masatlı, kooperatiflerin yerel üretimi desteklediğini ve kadınların ekonomik hayatta daha aktif yer almasını sağladığını vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Üzümdalı Kadın Kooperatifine ziyarette bulundu.

Vali Masatlı, ziyarette, kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Yerel üretimi destekleyen, istihdamı artıran, sosyal dayanışmayı ve iyileşmeyi güçlendiren önemli yapılar olan kooperatiflerin, kadınların ekonomik hayatta daha aktif, sürdürülebilir biçimde yer almasını sağladığını belirten Masatlı, yapılan çalışmalarla Hatay'daki kadın kooperatifleri sayısını 35'ten 53'e çıkardıklarını ifade etti.

Vali Masatlı, kadın kooperatiflerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
