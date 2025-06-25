Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'daki Balık Üretim Tesislerini İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde geniş kapasiteli 4 balık üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2024 yılında 9 bin 329 ton balık üretimi yapan tesisleri inceleyen Masatlı yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, Hatay'ın, verimli toprakları ve zengin su kaynaklarıyla tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi su ürünleri alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Masatlı, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini kaydetti.