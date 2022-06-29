Hatay Valisi Doğan, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler

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Hatay Valisi Doğan, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay Valisi Doğan, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutlayarak, kentin, farklı coğrafyalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen birlikteliğin ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutlayarak, kentin, farklı coğrafyalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen birlikteliğin ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirtti.

Vali Doğan, Hatay'da Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hatay'ın asırlardır farklı inanç ve kültürden insanların kardeşlik ve hoşgörü duyguları içinde yaşadığı bir iklime ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Hatay'ımız, farklı coğrafyalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen birlikteliğin ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Karşılıksız sevginin en nadide şekliyle kim olduğuna bakmaksızın her zaman bu hoşgörüyü yaşatan ilimiz halkı, birlikte yaşama kültürü içerisinde din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın yüzyıllardır hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi paylaştığımız her inanç ve kültürden insanımızla daha mutlu bir geleceği el birliğiyle inşa ediyoruz. Bu vesile ile Hristiyan vatandaşlarımızın St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, huzurun, barışın, hoşgörünün egemen olduğu nice bayramlar temenni ederim."

AA / Salim Taş - Güncel

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