Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Tarık Çetin'i kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Tarık Çetin'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Doğan, makamında ağırladığı Çetin ile bir süre görüştü.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Doğan, Çetin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Albay Çetin de kabulden dolayı teşekkür etti.

AA / Salim Taş - Güncel

Rahmi Doğan Piyade Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title