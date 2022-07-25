Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Tarık Çetin'i kabul etti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Tarık Çetin'i kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Doğan, makamında ağırladığı Çetin ile bir süre görüştü.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Doğan, Çetin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Albay Çetin de kabulden dolayı teşekkür etti.
AA / Salim Taş - Güncel