Hatay Valisi, Dağ Ceylanlarının Korunmasına Destek Verdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının korunması noktasında yapılan her çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Vali Masatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Kırıkhan'ın Suriye sınırındaki yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2019'da açılan merkezi ziyaret etti.

Alanı gezerek buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, koruma altındaki türleri elleriyle besledi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Masatlı, gazella gazella türünün korunmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini belirtti.