Hatay Valisi, Ayakkabıcılar Çarşısı'nda İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı devam eden Ayakkabıcılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Proje hakkında firma yetkililerinden bilgi alarak, çarşının kent ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yapımı süren Ayakkabıcılar Çarşısı'nda incelemede bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yaptırılan çarşıdaki çalışmaları inceledi.

Masatlı, görüştüğü firma yetkililerinden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, 148 iş yerinin yer alacağı çarşının kent ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
500
