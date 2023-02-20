HATAY VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ Güncel Haberler 6 Şubat tarihli depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. 6 Şubat tarihli depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Büyük bir kısmı yıkılan bina kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatay Valiliği Hatay Güncel Haberler

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