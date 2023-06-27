Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı atandı

Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, görevine başladı.

Kent protokolü ve valilik personeli, Masatlı'yı, geçici valilik hizmet binası olarak kullanılan Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde karşıladı.

Burada yaptığı konuşmada Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle medeniyetler şehri Hatay'a, vali olarak atanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Masatlı, afet bölgesini ayağa kaldırmak için devletin başlattığı seferberliğe tüm güçleriyle katkı sunmaya, halkla el ele vererek Hatay'ı yeniden inşa etmeye çalışacaklarını belirtti.

Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Masatlı, "Hatay'ımızda, sayısız medeniyete ait izler görmek mümkündür. Yüzyıllardır farklı etnik köken, inanç ve kültürden insanların bir arada yaşayarak oluşturduğu birlikte yaşama kültürü, Hatay'ı barış, kardeşlik ve hoşgörünün simgesi haline getirmiştir. Hatay'da cami, kilise ve havrayı aynı sokakta görebilir, farklı inançlara sahip insanların bayramlarda, düğünlerde veya cenazelerde nasıl bir araya geldiklerine, sevinç ve hüznü nasıl birlikte yaşadıklarına şahitlik edebilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin şubat ayında tarihte benzerine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Masatlı, depremin ilk anından itibaren devletin, tüm imkanlarıyla seferber olup aziz milletle beraber afet bölgesine yardıma koştuğunu dile getirdi.

Depremin ilk günlerinde Hatay'da koordinatör vali olarak görevlendirildiğini anımsatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin şiddetini en fazla yaşayan yerlerden biri olan bu ilimizde, Hatay'ımızın insanlarına hizmet etme fırsatı buldum. Şu an itibarıyla deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış, enkazlar büyük oranda kaldırılmış, yüzbinlerce çadır ve konteynerden oluşan barınma alanları kurulmuş ve halkımızın ihtiyacı olan tüm hizmetler aktif hale getirilmiştir. Afet bölgesinde bulunduğum 64 günlük süre zarfında ülkemizin zor zamanlarında milletimize hizmet etmenin verdiği onuru ve kıvancı taşımanın yanı sıra, afet bölgesinde yaşayan güzel insanlarımızla bir arada olmanın, onlarla gönül bağları kurmanın da huzurunu, mutluluğunu yaşadım."

Masatlı, kentte ilk etapta acil ve öncelikli ihtiyaçları belirleyip bu alanlara yöneleceklerini vurguladı.

Altyapı ve üstyapıyı tesis etme çalışmalarına gereken tüm desteği vereceklerini belirten Masatlı, "Bu alandaki tüm çalışmaları da en kısa zamanda tamamlamak için gayret göstereceğiz. Devletimizin TOKİ vasıtasıyla inşa etmeye başladığı on binlerce konutun, hastanelerin ve diğer tüm kamu binalarının kısa sürede tamamlanması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirecek ve depremin izlerini tamamen ortadan kaldırana dek canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

Hatay'daki tarihi mirasların da depremde ağır hasar gördüğüne dikkati çeken Masatlı, tüm insanlığın ortak ve kültürel değeri olan bu yapıları tekrar ayağa kaldırmak için ellerinden gelen tüm imkanları kullanacaklarını anlattı.

Masatlı, kentin insanlarıyla el ele vererek bu kadim toprakları tekrar yeşerteceklerine inancının tam olduğunu kaydetti.