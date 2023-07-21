Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı için Amasya'da düzenlenen uğurlama programında konuşan Masatlı, Amasya'nın güzelliklerinden ve insanlarının nezaketinden bahsetti. Programa Amasya Vali Vekili, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı için Amasya'da uğurlama programı gerçekleştirildi.

Masatlı, Valilik önünde düzenlenen programda, Amasya'nın Anadolu coğrafyasının çok güzel bir şehri olduğunu söyledi.

Şehrin bu kadar güzel olmasında insanlarının büyük etkisi bulunduğunu dile getiren Masatlı, "Şikayet ederken bile nezaketen şikayet ediyorlar. Buranın insanları, ilişkileri, maneviyatı, havası, atmosferi, başta çocuklarım olmak üzere bizleri çok etkiledi. Yeni görev yerimiz Hatay, büyüklerimiz uygun gördü. Benim için de onur ve gurur vericidir. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

Daha sonra uğurlama programına katılanlarla vedalaşan Masatlı, kentten ayrıldı.

Programa Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.