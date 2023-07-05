Hatay Valiliği, Ormanlara Girişi Yasakladı

Hatay Valiliği, beklenen sıcak hava, düşük nem ve rüzgar hızının artmasından dolayı yangınların önüne geçilmek amacıyla ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

HATAY Valiliği, beklenen sıcak hava, düşük nem ve rüzgar hızının artmasından dolayı yangınların önüne geçilmek amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş; orman yakınından geçen yollarda mangal ve semaver yakımı ile bağ-bahçe, zeytinlik, tarlalarda temiz amacıyla kuru dal ve çalıların tutuşturulmasının yasaklandığını duyurdu.

Valilik, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' konulu yazısına istinaden, hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olmasının beklenmesi nedeniyle il genelinde koruma amaçlı bazı tedbirlerin alındığını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca 29 Mayıs 2023 tarihinde toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 2023/1 No'lu Kararı 11'inci Maddesi uyarınca Hatay İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Temmuz - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığının bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayrıca karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı da belirtildi.