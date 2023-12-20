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Hatay Valiliği'nden Resime Bıyıklı'nın ölümüyle ilgili açıklama

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Hatay Valiliği, Resime Bıyıklı'nın ölümüyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Bıyıklı'nın rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Hatay Valiliği, Resime Bıyıklı'nın ölümüyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Resime Bıyıklı'nın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde 17 Aralık'ta ikametinde rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından "bayılma" vakasıyla Bıyıklı'yı Samandağ Devlet Hastanesine sevk ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tetkikler sonucunda vatandaşımızın 'yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması' geçirdiği tespit edilmiş olup; vatandaşımız önce İskenderun Devlet Hastanesine ardından İskenderun Gelişim Hastanesine ambulans ile sevk edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız 19 Aralık Salı günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ek olarak, vatandaşlarımızın kira yardımı almaya devam etmek istedikleri ve temmuz ayında kendilerine teklif edilen konteyner kentte ikamet etmek istemedikleri de tespit edilmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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