Hatay Valiliği, deprem afetzedelerinin itiraz süresini uzattı

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören bazı afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 16 gün süre verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hatay'da da başvuru sonuçlarına itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, itirazların 7 Mayıs'ta başlayıp, 22 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.