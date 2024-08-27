Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı Hatay'da Toplumsal Hizmet Merkezi açtı

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu felaket döneminde hep birlikte çok büyük acılar yaşadıklarını ve bazı şeyleri de öğrendiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu zor günlerde ülkemizle devletimizle milletimizle el ele verdiğimiz zaman ne kadar büyük bir güç haline gelebildiğimizi ve ne kadar hızlı toparlanabildiğimizi gördük. Aslında sahada bir şey daha gördük; Türkiye olarak ne mutlu bize ki çok güzel dostlar edinmişiz. Bizler Türk Kızılay olarak, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonunun bir üyesiyiz, Kızılay Kızılhaç Federasyonu dünya genelinde 191 ülkede temsilcisi olan bir harekettir. Bu temsilcilerden 151'i, bizlere bu dönemde ne yapabileceklerini sordular, az demeden çok demeden kampanyalar başlattılar ve gerçekten çok büyük yardımlarda bulundular. Kore Kızılhaçı aslına bakarsanız bu yardımların en büyüğünü yapan ulusal cemiyet diyebilirim. Bugüne kadar 31 milyon doları bizler için, Türk insanları için, gönüllerinden gelerek buraya gönderdiler."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Türkiye-Kore Dostluk Kenti açıldığını anımsatan Yılmaz, Kore Kızılhaçının her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, bir açılışla ilgili anısını anlatarak, "Büyükelçi şöyle bir konuşma yaptı oradaki katılımcılara; 'Kore'yi, bizleri sizlere yardıma gelmiş bir ülke olarak görmeyin, bizim tarihimiz 74 yıl önceki Kore Savaşı'na kadar uzanır, biz o zaman Türk askerlerinin, bizlere yardım için geldiği günlerin borcunu ödemek üzere buradayız. Kendinizi bize borçlu hissetmeyin, biz size borcumuzu ödüyoruz' diye bir konuşma yapmıştı. Ben onu hiçbir zaman unutmuyorum." ifadelerini kullandı:

"Birbirimizin elini hiçbir zaman bırakmayacağız"

Depremlerin ardından devlet olarak çok hızlı toparladıklarını kaydeden Yılmaz, halen konteyner kentte yaşayan vatandaşları olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay olarak son depremzede evine kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar kimsenin elini bırakmayacaklarının sözünü veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burada olmaya devam edeceğiz, bunu da yapmaya çalışıyoruz, sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir açılış için bir aradayız. Toplumsal hizmet merkezleri Kızılay operasyonunda aslında iyileştirme faaliyetlerinin bel kemiğini oluşturan yapılar. Bu yapılar, kim neye ihtiyaç duyarsa, çünkü hangi mükemmel sistemi kurarsanız kurun o sistemden faydalanamayan, geride kalabilen ya da ne şekilde sistemin içine gireceğini bilemeyen vatandaşlarımız olacaktır, toplumsal hizmet merkezleri kim neye ihtiyaç duyarsa ilk başvuru merkezi olarak konumlandırılabilecek şekilde opere edilecek. Toplumsal hizmet merkezlerinde bir taraftan psikososyal destek verilmeye devam edilecek bir taraftan nakit destek programları bir taraftan meslek edindirme kursları bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme programları devam edecek. Sonuçta ihtiyaçlarımız farklılaşacak ama birbirimizin elini hiçbir zaman bırakmayacağız. 'Tünelin ucunda ışık göründü' demiyorum ben, artık tünelin ucuna yaklaştık. Hep beraber inşallah çok daha güçlü bir şekilde Hatay'ımızı daha güzel inşa ederek buradan çıkacağız. Başımızda devletimiz var, arkamızda milletimiz var, dostlarımız var dünyanın dört bir yanından çok şükür."

Diğer konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ilk anından itibaren dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna başkanlık ettiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra dünyanın her tarafından dost ülkelerin yardımını gördüklerini anlattı.

Güney Kore ile olan dostluğa dikkati çeken Masatlı, "Dostlar, kardeşlikler, insanların zor zamanlarında belli olur. Nasıl ki biz 50'li yıllarda Kore Cumhuriyeti'ne gittik, onları dost bildiysek onlar da bizim bu coğrafyadaki belki en zor anımızda bizlere el uzattı, bizlere dostluk, kardeşlik yaptılar." diye konuştu.

Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park da açılışını yaptıkları merkezin depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Emeği ve desteği olanlara teşekkür eden Jongsul Park, "Coğrafi olarak her ne kadar birbirimizden uzak iki ülke olsak dahi duygusal olarak diğer ülkelerden daha yakın olduğumuza inanıyorum. Özellikle Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin dayanışması ve desteği hala Kore insanlarının hafızasındadır." diye konuştu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, depremden hemen sonra Kore'deki kurumlardan çok fazla yardım başvurusu talebi aldıklarını ve Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Açılışı yapılan merkezin Türk ve Kore halkının kardeşliğinin bir simgesi olduğunun altını çizen Jeong Yeondoo, hizmet merkezinin depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırması temennisinde bulunarak, Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson da 2023'te Türkiye'yi vuran yıkıcı depremler karşısında Kızılhaç ve Kızılay ailesinin inanılmaz gücüne ve birlikteliğine hep beraber tanık olduklarını anlattı.

Türk Kızılayın kendilerine destek çağrısında bulunduğunda tereddüt etmeden çağrıya cevap verdiklerini bildiren Thomson, "Felaketten birkaç saat sonra, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu küresel bir müdahaleyi harekete geçirdi. Dünyanın her köşesinden 45 ulusal dernek, Türk Kızılaya destek için güçlerini birleştirerek, kriz zamanlarında ağımızın sınırları, kültürleri ve dilleri aştığını bir kez daha kanıtladı. Birlikte sadece müdahalede bulunanlar değildik, küresel bir cankurtaran zinciri oluşturduk. Bu çabalar arasında Kore Kızılhaçının dikkate değer katkısını özellikle vurgulamak isterim. Hem kaynaklar hem de personel açısından hızlı ve cömert destekleri, hayatların kurtarılmasında ve acıların hafifletilmesinde çok önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.