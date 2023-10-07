Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde bir şahsın evinde yapılan baskında 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ta 12 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evine yaptığı baskında 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesi Özkurtuluş Mahallesi'ndeki bir şahsın evinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - HATAY