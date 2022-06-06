Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti - Haberler

Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.
İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
(Alican Gümüş/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel