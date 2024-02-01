Hatay Samandağ'da Yangında Çocuklarını Kaybeden Baba Konuştu

Haber : MAHİR BAĞIŞ - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Hatay Samandağ'da, konteynerde çıkan yangında Doğa ve İsacan isimli çocuklarını yitiren baba Abdullah Hüzmeli, "Isıtıcı devrildiği zaman kapanma sistemi var. Ama kapanmamış. Eşim tek başınaydı diğer oğlum da tam kapının önüne kadar gelmiş korkmuş geri kaçmış... Böyle bir şey olduğunu bilseydim ben ailemi orada barındırmazdım. Sistemi kurarken ben burada değildim" dedi.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13 milyon yurttaşın etkilendiği depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde resmi açıklamalara göre; 50 bin 783 kişi yaşamını yitirdi, depremlerden 11 ilde 14 milyon kişi etkilendi.

ANKA Haber Ajansı, depremin 1. yılında deprem bölgesini gözlemledi, depremzedelerle görüştü, 1 yıl önce olduğu gibi onların sorunlarınıdinledi.

7 Ocak'ta Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı mahallesinde konteynerde elektrikli ısıtıcının bozulması üzerine çıkan yangında 4 yaşındaki İsacan Hüzmeli ve 1 yaşındaki Doğa Hüzmeli yaşamını yitirdi. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatılmıştı. Zeynep Hüzmeli, yangın esnasında sadece Doğa Hüzmeli'nin ikizi olan kızı Duru Hüzmeli'yi alıp dışarı çıkarken diğer iki çocuğuna ulaşamıyor.

Yangının devrilen elektrikli ısıtıcının konteynerlere kurulan, genellikle iki dış tabaka arasına yerleştirilmiş bir izolasyon katmanından oluşan sandviç paneli yakması sonucu büyüdüğü öne sürülüyor. Mahallede görüştüğümüz depremzedeler panellerin düzgün kurulmadığını iddia ediyor.

"YENİ GİTMİŞTİM YURT DIŞINA"

Yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki İsa Can ve 1,5 yaşındaki Doğa Hüzmeli'nin babası Abdullah Hüzmeli, ANKA Haber Ajans'ına konuştu. Çocukların annesi Zeynep Hüzmeli ise konuşabilecek durumda olmadığını söyledi. Abdullah Hüzmeli, yangın sırasında yurt dışında çalıştığını belirterek, "Yeni gitmiştim yurt dışına, berberim. Ne olduysa bilmiyorum geri geldim şu an buradayım" dedi.

"ŞU AN İMKANIM YOK, HERHANGİ BİR GELİRİM YOK"

Yangından sonra çalışmadığını söyleyen Hüzmeli, "Şu an imkanım yok, herhangi bir gelirim yok. Vefat eden çocuklar kız 1,5 yaşında oğlum 4 yaşında" diye konuştu.

"HERKES DİYOR YARDIM EDECEĞİZ ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ŞEY GELMEDİ"

Hüzmeli, yangından sonra kamu kuruluşlarının herhangi bir desteği olup olmadığına yönelik soruya, "Herkes diyor yardım edeceğiz şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi" yanıtını verdi. Yangından sonra kalacak yer bulamadıkları için annelerinin depremde hasar gördüğü eve yerleştiklerini belirten Hüzmeli, "Annemin tek göz odasında kalıyoruz, yangından sonra buraya geldik" dedi.

"EŞİM TEK BAŞINAYDI DİĞER OĞLUM DA TAM KAPININ ÖNÜNE KADAR GELMİŞ KORKMUŞ GERİ KAÇMIŞ"

Konteynerdeki ısıtıcının kapanma sisteminin çalışmadığını vurgulayan Hüzmeli, "Isıtıcı devrildiği zaman sistemi var, kapanma sistemi var. Ama kapanmamış. Eşim tek başınaydı diğer oğlum da tam kapının önüne kadar gelmiş korkmuş geri kaçmış" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLSEYDİM BEN AİLEMİ ORADA BARINDIRMAZDIM"

Konteynerlere kurulan sandviç panellerin kuruluş esnasında orada olmadığını belirten Hüzmeli, ""Bilmiyorum, şu anki bu konteynerlere döşenen sandviç panellerin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum, böyle bir şey olduğunu bilseydim ben ailemi orada barındırmazdım. Sistemi kurarken ben burada değildim. Bir haftalığına yurt dışına çıktım geldim" dedi.