Hatay Samandağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay Samandağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgeye yönlendirilen ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilik alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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