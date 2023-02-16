Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları depremzedelere ulaştırıyor Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde görevli askerler, yardım dağıtım faaliyetlerine katılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde görevli askerler, yardım dağıtım faaliyetlerine katılıyor. İlçede görev yapan jandarma personeli 2 bin asker ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 500 asker, kent merkezi ile kırsaldaki mahallelerdeki yardım çalışmalarında görev alıyor. Askeri araçlarla kırsaldaki mahallelere ulaşan askerler, yanlarındaki çadır ve yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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