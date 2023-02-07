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Hatay Samandağ'da enkazdan bir kadın ve torunu kurtarıldı

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Hatay Samandağ'da enkazdan bir kadın ve torunu kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın ve torunu yaralı kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın ve torunu yaralı kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi Belediye Sokak'ta 4 katlı Baratçular Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 65 yaşındaki Zeynep Barutçu ile torunu Zeynel Abidin Barutçu'ya ulaşıldı.

Enkazdan ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla yaralı çıkarılan Zeynep Barutçu ve torunu, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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