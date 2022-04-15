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Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü kaplumbağayı fark etti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta kaplumbağası olduğu anlaşıldı. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.

(Alican Gümüş/ İHA)

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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