Hatay Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 137 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, şase numarası kazınmış 3 motosiklet ele geçirildi.

Evde bulanan R.M. gözaltına alındı. Yapılan incelemede R.M. hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından R.M. cezaevine gönderildi.