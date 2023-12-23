Üye Girişi
Haberler

Hatay Payas'ta Deprem Konutları İnşaatı Yüzde 71 Tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde, 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı. Hatay'da TOKİ tarafından deprem konutları inşa ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde, 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı.

Hatay'da 33 farklı noktada TOKİ tarafından deprem konutu inşa ediliyor.

Bu kapsamda Payas'ın Çağlalık Mahallesi'nde 6 Mart'ta temeli atılan 1351 konut ve 36 dükkanın inşası hızla yükseliyor.

İlk etap, 22 blok 2+1, 7 blok ise 3+1 olacak şekilde 821 konut ve 36 dükkandan oluşuyor. İkinci etaptaki 28 blokun tamamı 3+1 şeklinde 530 konut olarak inşa ediliyor.

Çok sayıda blokun kaba inşaatının tamamlandığı alan, dronla havadan görüntülendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde il genelinde 80 bin 325 binanın ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını söyledi.

"Açta ve açıkta hiçbir insan bırakılmayacak" anlayışıyla şehrin birçok noktasında deprem konutlarının yükseldiğini ifade eden Masatlı, Payas'taki çalışmaların da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Payas'taki deprem konutlarının iki etaptan oluştuğunu anlatan Masatlı, "Çağlalık Mahallemizde 1351 konut ve 36 dükkanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Payas TOKİ konutlarımızda şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmemiz yüzde 71 düzeyindedir. İnşallah şubat itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesini öngörmekteyiz. O gün de o mutluluğu beraber yaşayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Deprem Emlak Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title