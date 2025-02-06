Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

6 Şubat'ın yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay

Hatay, Osmaniye ve Adana'da 6 Şubat depreminin yıl dönümünde camilerde dua okundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında dualar okundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında dualar okundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılındı, hatim duası okundu.

Ardından 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Programlara depremde yakınlarını kaybedenler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, kabirlere karanfil bıraktı, ziyarete gelenlere başsağlığı diledi.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler de mezar başında dua etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dua edildi.

Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde de İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
img

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
img

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

İmzayı attı! İşte maliyeti
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.